Максим Концедалов отказался от своей доли в «Центре юридических решений»

Концедалову, заседающему сейчас в Омском городском Совете, принадлежат доли в еще нескольких бизнес-активах, зарегистрированных в одном и том же кабинете в торгово-развлекательном центре «Миллениум». Это микрокредитная организация «Свободазайм» (50%), ООО «ПК Сибпэт», торгующее оптом отходами и ломом (45%), и управляющая компания «СМК Холдинг» (50%), чья специализация — «Издание газет». Этой фирме принадлежит интернет-СМИ «Ом1.ru», она же выпускает газету «Ваш Ореол».