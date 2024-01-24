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Максим Концедалов

Максим Концедалов отказался от своей доли в «Центре юридических решений»

24 января 2024, 07:54
Фото: Город55
Максим Концедалов

Максим Концедалов отказался от своей доли в «Центре юридических решений»

Бизнесмен переписал свою долю на само ООО.

В обществе с ограниченной ответственностью «Центр юридических решений», прописанном в Омске на улице Фрунзе, изменилась структура собственности. До недавнего времени 90,9% уставного капитала фирмы владел Максим Концедалов, но с 22 января эта доля записана на само общество. Остальные 9,09% принадлежат Александру Белякову.

Концедалову, заседающему сейчас в Омском городском Совете, принадлежат доли в еще нескольких бизнес-активах, зарегистрированных в одном и том же кабинете в торгово-развлекательном центре «Миллениум». Это микрокредитная организация «Свободазайм» (50%), ООО «ПК Сибпэт», торгующее оптом отходами и ломом (45%), и управляющая компания «СМК Холдинг» (50%), чья специализация — «Издание газет». Этой фирме принадлежит интернет-СМИ «Ом1.ru», она же выпускает газету «Ваш Ореол».

Отметим, что компаньоном Максима Концедалова по всем этим бизнес-активам является его отец Сергей Концедалов.

Концедалов не стал комментировать возможное выдвижение в омский Горсовет
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#Бизнес#Новости#Максим Концедалов#Николай Эйхвальд#Переход доли
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