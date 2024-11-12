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Максим Концедалов

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2024
От охраны до колониальных товаров: рассказываем о бизнесе депутатов Омского Горсовета
12 ноября, 04:05
2023
В Омске прошел праздник «Дары осени», организованный депутатами Горсовета
Это мероприятие должно стать началом развития парка 30-летия ВЛКСМ.
8 сентября 2023, 08:03
В Омске выберут финалистов премии «Народный герой — 2023»
21 июля 2023, 05:34
2022
Александр Бурков возглавил Экспертный совет премии «Народный герой»
Премия будет проходить в регионе в четвертый раз.
13 мая 2022, 05:35

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