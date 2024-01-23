Две недели в коме. Пострадавший в ДТП мотоциклист добился компенсации у нарушителя

Однако с таким решением не согласился пострадавший. Мотоциклист подал иск о выплате ему моральной компенсации в размере 2 миллионов рублей. Водитель автомобиля же с таким поворотом согласен не был, утверждая, что в аварии виноваты оба. В итоге суд обязал его выплатить 700 000 рулей компенсации.