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Две недели в коме. Пострадавший в ДТП мотоциклист добился компенсации у нарушителя

23 января 2024, 10:22
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Пострадавший в ДТП мотоциклист добился компенсации у виновника аварии

Теперь водитель, сбивший омича не перекрестке, должен ему выплатить 700 000 рублей морального ущерба.

Суд установил, что 21 сентября 2021 года водитель «KiaRio» ехал по улице Маршала Жукова, где в районе перекрестка с улицей Съездовской сбил мотоциклиста, хотя, по правилам ПДД, должен был уступить ему дорогу.

В результате дорожного происшествия водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и две недели провел в коме, сообщили в региональной прокуратуре. Тогда суд вынес виновнику ДТП наказание в виде 1 года ограничения свободы и лишил водительских прав на такой же срок.

Однако с таким решением не согласился пострадавший. Мотоциклист подал иск о выплате ему моральной компенсации в размере 2 миллионов рублей. Водитель автомобиля же с таким поворотом согласен не был, утверждая, что в аварии виноваты оба. В итоге суд обязал его выплатить 700 000 рулей компенсации.

Пострадавшая в ДТП омичка добилась компенсации в 300 000 рублей от виновного водителя
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