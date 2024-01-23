Две недели в коме. Пострадавший в ДТП мотоциклист добился компенсации у нарушителя

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Суд установил, что 21 сентября 2021 года водитель «KiaRio» ехал по улице Маршала Жукова, где в районе перекрестка с улицей Съездовской сбил мотоциклиста, хотя, по правилам ПДД, должен был уступить ему дорогу.
В результате дорожного происшествия водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и две недели провел в коме, сообщили в региональной прокуратуре. Тогда суд вынес виновнику ДТП наказание в виде 1 года ограничения свободы и лишил водительских прав на такой же срок.
Однако с таким решением не согласился пострадавший. Мотоциклист подал иск о выплате ему моральной компенсации в размере 2 миллионов рублей. Водитель автомобиля же с таким поворотом согласен не был, утверждая, что в аварии виноваты оба. В итоге суд обязал его выплатить 700 000 рулей компенсации.