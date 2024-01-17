Пострадавшая в ДТП омичка добилась компенсации в 300 000 рублей от виновного водителя

В рассмотрении дела приняла участие прокуратура Ленинского округа. Иск в суд подала омичка, пострадавшая из-за аварии в январе 2022 года. Установлено, что женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения и не снизил скорость перед переходом на ул. 22 Декабря.