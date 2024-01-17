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Пострадавшая в ДТП омичка добилась компенсации в 300 000 рублей от виновного водителя

17 января 2024, 03:49
Фото: Midjourney
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С виновника ДТП в Омске взыскали 300 000 рублей ущерба за травму пешехода

Иск в суд подала женщина, получившая из-за происшествия средней тяжести вред здоровью.

В рассмотрении дела приняла участие прокуратура Ленинского округа. Иск в суд подала омичка, пострадавшая из-за аварии в январе 2022 года. Установлено, что женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения и не снизил скорость перед переходом на ул. 22 Декабря.

В результате заявительница получила средней тяжести вред здоровью и просила суд взыскать с мужчины компенсацию морального вреда. Ранее нарушитель был оштрафован на 25 000 рублей по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

С учетом заключения участвующего в деле прокурора суд постановил взыскать с водителя компенсацию в размере 300 000 рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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