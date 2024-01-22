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У Бориса Кардаева появился новый компаньон по «Стройкомплекту»

У Бориса Кардаева появился новый компаньон по «Стройкомплекту»

22 января 2024, 09:29

У Бориса Кардаева появился новый компаньон по «Стройкомплекту»

Сергей Филиппов передал свою долю в компании Светлане Филипповой.

В обществе с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», которое зарегистрировано в Омске на Тарской, поменялась структура собственности. Половина уставного капитала этой фирмы, принадлежавшая Сергею Филиппову, перешла к Светлане Филипповой. Второй половиной по-прежнему владеет известный омский строитель Борис Кардаев.

Филиппова является единственным учредителем ООО «Двик», которое специализируется на отделочных работах. Ей принадлежат и доли в компаниях «Алекс», «Базис», «Авто-Тори», «Вип-Сервис». Во всех этих случаях к Светлане Филипповой переходила доля Сергея Филиппова. В «Алексе», «Базисе», «Двике» и «Стройкомплекте» Филиппова еще и занимает пост директора.

Строитель Кардаев увеличил свою долю в «Картеле»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Переход доли
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