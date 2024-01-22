У Бориса Кардаева появился новый компаньон по «Стройкомплекту»

Филиппова является единственным учредителем ООО «Двик», которое специализируется на отделочных работах. Ей принадлежат и доли в компаниях «Алекс», «Базис», «Авто-Тори», «Вип-Сервис». Во всех этих случаях к Светлане Филипповой переходила доля Сергея Филиппова. В «Алексе», «Базисе», «Двике» и «Стройкомплекте» Филиппова еще и занимает пост директора.