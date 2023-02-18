Строитель Кардаев увеличил свою долю в «Картеле»

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
17 февраля доля Владимира Дубровина в компании ООО «Картель» была поровну распределена между Борисом Кардаевым, Сергеем Филипповым, Александром Вавилиным, Еленой Андросовой, Виктором Низкошапко, Тамарой Пономаренко и Лидией Зольниковой. Единственными, чья доля в уставном капитале компании не претерпела изменений, оказались Максим Золкин и ООО «Спорткомплекс «Ермак». Последним, к слову, владеют все те же Кардаев, Андросова, Низкошапко, Пономаренко и Филиппов.
Генеральным директором ООО «Картель» с сентября 2022 года остается Максим Сарин. Компания занимается «управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».
Напомним, что почетный строитель России Борис Кардаев также является директором и совладельцем сети компаний «Трест № 4», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.