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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Строитель Кардаев увеличил свою долю в «Картеле»

18 февраля 2023, 12:13
Фото: Город55
Долю Владимира Дубровина в компании разделили Борис Кардаев и еще шесть предпринимателей.

17 февраля доля Владимира Дубровина в компании ООО «Картель» была поровну распределена между Борисом Кардаевым, Сергеем Филипповым, Александром Вавилиным, Еленой Андросовой, Виктором Низкошапко, Тамарой Пономаренко и Лидией Зольниковой. Единственными, чья доля в уставном капитале компании не претерпела изменений, оказались Максим Золкин и ООО «Спорткомплекс «Ермак». Последним, к слову, владеют все те же Кардаев, Андросова, Низкошапко, Пономаренко и Филиппов. 

Генеральным директором ООО «Картель» с сентября 2022 года остается Максим Сарин. Компания занимается «управлением эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Напомним, что почетный строитель России Борис Кардаев также является директором и совладельцем сети компаний «Трест № 4», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

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