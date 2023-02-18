Строитель Кардаев увеличил свою долю в «Картеле»

17 февраля доля Владимира Дубровина в компании ООО «Картель» была поровну распределена между Борисом Кардаевым, Сергеем Филипповым, Александром Вавилиным, Еленой Андросовой, Виктором Низкошапко, Тамарой Пономаренко и Лидией Зольниковой. Единственными, чья доля в уставном капитале компании не претерпела изменений, оказались Максим Золкин и ООО «Спорткомплекс «Ермак». Последним, к слову, владеют все те же Кардаев, Андросова, Низкошапко, Пономаренко и Филиппов.