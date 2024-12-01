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Северсталь

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2024
А ведь могло и получиться. Омский «Авангард» уступил «Северстали» со счетом 2:4
1 декабря, 13:52
Ближе к лидерству. Омский «Авангард» победил в матче с «Северсталью»
Команда из Омска одержала блестящую победу в последней игре.
24 января, 05:30
Реванш в чужую пользу. Омский «Авангард» потерпел поражение в Ярославле
Удача отвернулась от омичей — «Локомотив» нанес «Авангарду» сокрушительное поражение со счетом 1:4.
21 января, 16:22
2023
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03
Нападающий омского «Авангарда» Спунер о победе над «Северсталью»: «Показали характер»
По мнению форварда «ястребов», первые два периода в этой игре были сонными, но в третьем удалось перестроиться.
14 ноября 2023, 19:25
2022
Омский «Авангард» забрал первую игру на выезде, одолев «Северсталь»
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу омичей.
26 ноября 2022, 16:47

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