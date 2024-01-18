На своем льду омский «Авангард» уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ

Далее последовали попытки «ЦСКА» изменить ход игры и попытаться забрать преимущество, однако сделать этого так и не получилось. Единственную шайбу армейцам удалось забросить за пять минут до конца второго периода, отличился Сергей Плотников. После ястребы снова увеличили отрыв, оформив гол на последней минуте игрового времени. Томаш Юрчо сумел перехватить шайбу у соперников и точно бросить в пустые ворота. Итог встречи — 4:1.