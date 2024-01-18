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В домашнем матче омский «Авангард» уверенно обыграл ЦСКА

На своем льду омский «Авангард» уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ

18 января 2024, 02:57
Фото: ХК «Авангард»

В домашнем матче омский «Авангард» уверенно обыграл ЦСКА

Игра завершилась со счетом 4:1, победную шайбу ястребам удалось забросить на последней секунде встречи.

Перед началом игры стало известно, что один из лидеров «Авангарда» Владимир Ткачев пропустит матч в связи с состоянием здоровья. Команда поспешила успокоить болельщиков: повреждение форварда незначительное и совсем скоро он выйдет на лед вместе с командой.

Первый период начался с выигранного армейцами вбрасывания и отраженного броска по воротам «Авангарда». Практически друг за другом шайбы забрасывают Николай Прохоркин и Игорь Мартынов. Прохоркин получил шайбу в центре зоны и точно прицелился в ближний угол ворот. Мартынов же пробил Федотова с близкого расстояния после скидки Рида Буше. На последнем минуте первого периода счет увеличивает Никита Холодилин после выигранного Николишиным вбрасывания.

Далее последовали попытки «ЦСКА» изменить ход игры и попытаться забрать преимущество, однако сделать этого так и не получилось. Единственную шайбу армейцам удалось забросить за пять минут до конца второго периода, отличился Сергей Плотников. После ястребы снова увеличили отрыв, оформив гол на последней минуте игрового времени. Томаш Юрчо сумел перехватить шайбу у соперников и точно бросить в пустые ворота. Итог встречи — 4:1.

Следующая игра ждет «Авангард» через неделю, в пятницу 26 января. На домашнем льду ястребы примут казанский «Ак Барс».

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