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Ярославль

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2024
Бывшему тренеру омского «Авангарда» Курьянову пророчат карьеру в «Локомотиве»
Антон Курьянов может стать частью тренерского штаба ярославского «Локомотива».
9 декабря, 06:11
«Авангард» в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» и продлил серию неудач
25 сентября, 18:52
«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»
25 августа, 11:04
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
20 августа, 02:12
Битва за выход в полуфинал. «Авангард» проведет седьмой матч с «Локомотивом»
«Ястребы» проигрывали в серии со счетом 1:3, но сумели сравнять.
30 марта, 01:34
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии
У «ястребов» забили Семен Чистяков и Рид Буше. Поединок завершился в овертайме со счетом 2:1.
21 марта, 02:01
Заряжены сегодня: врио тренера «Авангарда» — о настрое перед игрой с «Локомотивом»
«Ястребы» уступают в серии со счетом 0:2. Для Сергея Звягина это будет первый матч в статусе главного тренера.
20 марта, 10:14
«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч
«Ястребы» уступают во втором раунде плей-офф со счетом 0:2.
20 марта, 04:04
Юному болельщику «Авангарда» во время матча в голову прилетела шайба
Мальчику оказали помощь, после чего он вернулся на трибуну.
19 марта, 04:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
«Ястребы» проигрывают серии четвертьфинальных матчей со счетом 0:2. Следующие две игры команды проведут в Ярославле.
19 марта, 04:20
Реванш в чужую пользу. Омский «Авангард» потерпел поражение в Ярославле
Удача отвернулась от омичей — «Локомотив» нанес «Авангарду» сокрушительное поражение со счетом 1:4.
21 января, 16:22
2023
Полицейский и мефедрон, возвращение «Кипишной», победа «Авангарда». Воскресный Омск
15 октября 2023, 14:00
Омский «Авангард» уверенно разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
Встреча на G-Drive Арены завершилась победой «ястребов» со счетом 4:1.
15 октября 2023, 12:23
Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме
«Ястребы» одерживают вторую подряд победу на старте регулярного Чемпионата КХЛ.
7 сентября 2023, 16:07
Наставник омского «Авангарда» о проигрыше «Локомотиву»: «Сейчас победы не важны»
20 августа 2023, 17:36
Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с разгромного поражения
20 августа 2023, 13:28
Послание Путина, подорожание проезда, фильм Познера об омском «Авангарде»
26 февраля 2023, 09:24
Поддельные газовики из Омска промышляют по Золотому кольцу
Форму газовой службы «примерили» неизвестные мошенники, представляющиеся омичами.
23 января 2023, 05:56
2022
Омский «Авангард» на выезде не смог одолеть ярославский «Локомотив»
28 ноября 2022, 19:07

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