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В Омске под суд пойдет руководитель ООО «Татарское ХПП»

Хотел сэкономить на налогах. В Омске будут судить руководителя ООО «Татарское ХПП»

18 января 2024, 12:49
Фото: 1MI

В Омске под суд пойдет руководитель ООО «Татарское ХПП»

В офисе организации и по месту жительства подозреваемого проведены обыски.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) в отношении руководителя ООО «Татарское ХПП».

По версии следствия, ликвидатор организации больше года умышленно скрывал средства ООО «Татарское ХПП», с которых должны были взыматься недоимки по налогам и страховым взносам на сумму около 2,5 миллионов рублей.

В офисе организации, а также по месту жительства подозреваемого и всех причастных проведены обыски и изъяты необходимые для следствия документы и электронные носители информации, проверка продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

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