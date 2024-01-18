Хотел сэкономить на налогах. В Омске будут судить руководителя ООО «Татарское ХПП»

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) в отношении руководителя ООО «Татарское ХПП».
По версии следствия, ликвидатор организации больше года умышленно скрывал средства ООО «Татарское ХПП», с которых должны были взыматься недоимки по налогам и страховым взносам на сумму около 2,5 миллионов рублей.
В офисе организации, а также по месту жительства подозреваемого и всех причастных проведены обыски и изъяты необходимые для следствия документы и электронные носители информации, проверка продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.