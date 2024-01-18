Пойдет под суд. Гендиректор омской компании похитил 6 млн рублей у Минобороны РФ

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Суд установил, что гендиректор ООО «Тандем» Сергей Долганов похитил деньги, выделенные министерством обороны РФ на выплату зарплаты внештатным работникам, которые привлекались к участию в мероприятиях во время проведения призывных кампаний.
Чтобы скрыть свои действия, Долганов создавал ложные документы с информацией о расходах, после чего на счет организации переводились компенсации. Всего в результате обмана Министерство обороны понесло ущерб в размере около 6 миллионов рублей.
Центральный районный суд признал руководителя компании виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, Долганов должен будет заплатить с штраф в размере 500 тысяч рублей и вернуть все украденные деньги.