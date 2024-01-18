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Гендиректор омской компании похитил 6 млн рублей у Минобороны РФ и попал под суд

Пойдет под суд. Гендиректор омской компании похитил 6 млн рублей у Минобороны РФ

18 января 2024, 11:54
Фото: 1MI

Гендиректор омской компании похитил 6 млн рублей у Минобороны РФ и попал под суд

Приговор по уголовному делу вынес Центральный районный суд Омска.

Суд установил, что гендиректор ООО «Тандем» Сергей Долганов похитил деньги, выделенные министерством обороны РФ на выплату зарплаты внештатным работникам, которые привлекались к участию в мероприятиях во время проведения призывных кампаний.

Чтобы скрыть свои действия, Долганов создавал ложные документы с информацией о расходах, после чего на счет организации переводились компенсации. Всего в результате обмана Министерство обороны понесло ущерб в размере около 6 миллионов рублей.

Центральный районный суд признал руководителя компании виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, Долганов должен будет заплатить с штраф в размере 500 тысяч рублей и вернуть все украденные деньги.

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#Омск#Омская область#Суд#Решение суда#Новости#Министерство обороны#Судья#Судьи#Анастасия Баянова#Министерство обороны РФ
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