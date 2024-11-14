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Налоги

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Ноябрь
Важный залог будущего. В омском Заксобрании обсудили бюджет на ближайшие 3 года
14 ноября, 03:14
Октябрь
Депутатам омского Заксобрания предложили понизить налоги для «упрощенки» на два года
24 октября, 11:41
Омский городской Совет одобрил туристический налог
23 октября, 05:42
Взлетят цены на газировку? В Минфине предложили увеличить акцизы на сладкие напитки
22 октября, 04:32
Бюджета не хватает. В Омске планируют ввести туристический налог
Налог будет идти в бюджет города и составлять не более 1% от суточной цены проживания.
16 октября, 14:07
Сентябрь
700 тысяч уведомлений о налогах будут ждать жителей Омска
В Омской области стартовала крупная кампания по информированию граждан о налоговых обязательствах за 2023 год. Будет разослано более 700 тысяч уведомлений, большинство из которых поступят в электронном формате.
12 сентября, 09:06
Занят арендаторами. В Омске за 37 млн продают скандальный «Торговый город»
5 сентября, 11:30
Последний путь. В Омске собираются заасфальтировать дорогу на Ново-Южном кладбище
3 сентября, 07:01
Август
«Если баба заикрилась». Омичи прокомментировали идею штрафов за склонение к абортам
30 августа, 07:13
Директора омской фирмы отдали под суд за налоговые махинации
29 августа, 08:29
Задолжал 31 миллион по налогам. В Омске арестовали имущество директора «Нефтегаза»
28 августа, 05:51
Директор омской организации попал под суд за кражу денег для уплаты налогов
Следственный комитет завершил расследование дела омича, который потратил деньги организации, предназначенные для уплаты налогов.
15 августа, 11:35
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
7 августа, 09:48
Июль
Руководителя «Омской областной газовой компании» подозревают в «уходе» от налогов
По версии следствия, подозреваемый два года передавал в налоговую декларации с фиктивными данными.
24 июля, 09:12
Июнь
Омичам объяснили, почему Минюст предлагает законодательно запретить идеи чайлдфри
28 июня, 08:39
Одну из самых влиятельных женщин Омска наградили знаком отличия
Главный налоговик региона Ольга Шмакова получила знак «За служение Омской области» III степени.
24 июня, 06:46
Май
Директор омской компании попал под суд за неуплату 14,9 миллионов налогов
В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело предпринимателя, который задолжал налоговой более 14 млн рублей.
28 мая, 09:55
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Апрель
«Мы не едим деньги, мы вкладываем»: омский бизнес просит продлить льготную упрощенку
25 апреля, 09:38
Омский аэропорт ищет, кто летом будет ухаживать за территорией за 600 тысяч рублей
8 апреля, 07:00

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