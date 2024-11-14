700 тысяч уведомлений о налогах будут ждать жителей Омска

В Омской области стартовала крупная кампания по информированию граждан о налоговых обязательствах за 2023 год. Будет разослано более 700 тысяч уведомлений, большинство из которых поступят в электронном формате.