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Следственное дело

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Март
Халатность. Омский следком возбудил уголовное дело после обрушения потолка в бараке
Жильцов дома на улице 1-й Учхозной должны были переселить из аварийной постройки еще несколько лет назад, недавно в одной из квартир обвалился потолок.
21 марта, 12:13
Январь
Хотел сэкономить на налогах. В Омске будут судить руководителя ООО «Татарское ХПП»
В офисе организации и по месту жительства подозреваемого проведены обыски.
18 января, 12:49
Декабрь 2023
Поджег и пытался душить. Жителя Омской области будут судить за жестокое убийство жены
Региональный следственный комитет закончил расследование дела 51-летнего жителя села Цветнополье.
21 декабря 2023, 14:57
В Омске с крыши Колледжа инновационных технологий упал строитель
Мужчина получил критические травмы и скончался на месте происшествия.
21 декабря 2023, 14:12
Октябрь 2023
В Омске мужчина убил 18-летнюю беременную сожительницу во время распития алкоголя
23 октября 2023, 10:00
Скончался на месте. В Омске 77-летний пенсионер убил знакомого ударом по голове
В обстоятельствах преступления будет разбираться следственный комитет.
2 октября 2023, 12:45

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