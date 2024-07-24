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Уклонение от налогов

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2024
Руководителя «Омской областной газовой компании» подозревают в «уходе» от налогов
По версии следствия, подозреваемый два года передавал в налоговую декларации с фиктивными данными.
24 июля, 09:12
Задолжал более 31 млн. Директор омской компании попал под суд за уклонение от налогов
27 марта, 11:07
Хотел сэкономить на налогах. В Омске будут судить руководителя ООО «Татарское ХПП»
В офисе организации и по месту жительства подозреваемого проведены обыски.
18 января, 12:49
2023
Мимо казны. В Омске бизнесмен Немиш ответит за неуплату налогов на 458 миллионов
Как считают следователи, мужчина вносил фиктивные данные в бухгалтерскую и налоговую отчетность.
22 декабря 2023, 11:32
«Бумажный» бизнес. Главу омской фирмы обвинили в неуплате налогов на 31 миллион
По версии следствия, спустя два года после начала работы директор стал уклоняться от уплаты.
10 ноября 2023, 11:52
Намеренно нарушал. В Омске завершилось расследование дела директора ООО «Аврора-Омск»
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 24 миллионов рублей.
9 ноября 2023, 12:00
Не доплатил в казну. Директор омской строительной фирмы скрыл от налоговой 4,6 млн
Глава компании в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Имущество предприятия арестовано.
8 ноября 2023, 05:49
В Омске вынесли приговор главам «Сибирского транспортного союза», не платившим налоги
29 июня 2023, 04:10
В Омске директора транспортной компании подозревают в неуплате налогов на 213 млн
В компании проводят обыски.
17 мая 2023, 06:45
В Омске директора «УМГА» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 67 млн рублей
Подозреваемый представлял в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями.
12 мая 2023, 12:01
2022
Омское охранное предприятие попыталось скрыть от глаз налоговой 39 млн рублей
В отношении предприятия завели уголовное дело.
23 сентября 2022, 09:28

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