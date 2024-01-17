Дошло до суда. Свалку посреди омского леса уберут только после иска прокуратуры

Свалка ТКО была обнаружена во время прокурорской проверки на территории Харинского и Подгородного участковых лесничеств. Отходы находятся на землях лесного фонда и расположены совсем близко к насаждениям. Несмотря на это, сотрудники Главного управления лесного хозяйства региона не принимали мер по уборке этого мусора.