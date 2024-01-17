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После иска прокуратуры суд обязал убрать свалку посреди омского леса

Дошло до суда. Свалку посреди омского леса уберут только после иска прокуратуры

17 января 2024, 11:46
Фото: Прокуратура Омской области

После иска прокуратуры суд обязал убрать свалку посреди омского леса

14 куб. м твердых коммунальных отходов нашли на территории Харинского и Подгородного участковых лесничеств.

Свалка ТКО была обнаружена во время прокурорской проверки на территории Харинского и Подгородного участковых лесничеств. Отходы находятся на землях лесного фонда и расположены совсем близко к насаждениям. Несмотря на это, сотрудники Главного управления лесного хозяйства региона не принимали мер по уборке этого мусора.

После проверки прокуратура внесла представление начальнику лесхоза, однако уборка так и не состоялась. В связи с этим омский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд иск о понуждении управления к ликвидации свалок.

Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования, сейчас исполнение решения суда находится на контроле, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Свалка отходов#Свалка#Несанкционированная свалка#Лес#Новости#Свалки#Ликвидация свалок#Лесничества#Лесное хозяйство#Лесничество#Анастасия Баянова
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