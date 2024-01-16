В среднем на 3-4 рубля. В районах Омской области снова подняли плату за детский сад

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
С 1 января 2024 года в Омской области выросла плата за пребывание детей в детском саду. Соответствующий приказ с изменениями 15 января подписал министр образования Иван Кротт.
По новым тарифам за детсад будут платить жители всех 32 сельских районов области. Стоимость пребывания в среднем выросла на 3-4 рубля. Для каждого района цифры свои, и зависят они от времени пребывания детей в дошкольном учреждении (от 5 до 24 часов) и возраста ребенка (до 3 лет или старше).
Самым дорогим оказалось 12-часовое пребывание ребенка от трех лет в детских садах Омского района: оно обойдется в 156 рублей. До этого повышения родители платили 149 рублей.
Отметим, что предыдущее повышение платы за дошкольные учреждения в районах Омской области было в конце 2022 года. В Омске услуга дорожала в 2023 году: со 115,67 до 179,82 рублей в месяц. Рост тарифов объясняли подорожанием продуктов питания.