В среднем на 3-4 рубля. В районах Омской области снова подняли плату за детский сад

По новым тарифам за детсад будут платить жители всех 32 сельских районов области. Стоимость пребывания в среднем выросла на 3-4 рубля. Для каждого района цифры свои, и зависят они от времени пребывания детей в дошкольном учреждении (от 5 до 24 часов) и возраста ребенка (до 3 лет или старше).