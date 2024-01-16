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В среднем на 3-4 рубля. В районах Омской области снова подняли плату за детский сад

16 января 2024, 05:50
Фото: Midjourney
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В районах Омской области с 1 января выросла плата за детский сад

На стоимость влияет возраст ребенка и время пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

С 1 января 2024 года в Омской области выросла плата за пребывание детей в детском саду. Соответствующий приказ с изменениями 15 января подписал министр образования Иван Кротт.

По новым тарифам за детсад будут платить жители всех 32 сельских районов области. Стоимость пребывания в среднем выросла на 3-4 рубля. Для каждого района цифры свои, и зависят они от времени пребывания детей в дошкольном учреждении (от 5 до 24 часов) и возраста ребенка (до 3 лет или старше).

Самым дорогим оказалось 12-часовое пребывание ребенка от трех лет в детских садах Омского района: оно обойдется в 156 рублей. До этого повышения родители платили 149 рублей.

Отметим, что предыдущее повышение платы за дошкольные учреждения в районах Омской области было в конце 2022 года. В Омске услуга дорожала в 2023 году: со 115,67 до 179,82 рублей в месяц. Рост тарифов объясняли подорожанием продуктов питания.

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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Министерство образования#Омский район#Новости#Рост тарифов#Детские сады#Приказ#Юлия Истомина#Подорожание
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