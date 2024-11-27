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2024
В России установили официальный праздник для морской пехоты
Владимир Путин подписал указ, который официально устанавливает 27 ноября как День морской пехоты.
27 ноября, 12:25
В Омской области увеличили оклады врачам и медработникам
27 апреля, 09:07
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
24 апреля, 02:55
Идем к дифтарифам? ФАС отменила утвержденные для Омска тарифы на электроэнергию
31 января, 10:50
В среднем на 3-4 рубля. В районах Омской области снова подняли плату за детский сад
16 января, 05:50
2023
Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора
27 ноября 2023, 04:18
Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей
Документ с приказом министерства безопасности был опубликован на портале правовой информации и вступил в силу 23 августа.
25 августа 2023, 03:34
Минприроды официально разрешило омским охотникам отстреливать больше птиц
Сегодня, 21 августа, глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов внес изменения в приказ о нормах допустимой добычи.
21 августа 2023, 12:44
С 1 сентября омских соцработников будут направлять к наркоманам
Виталий Хоценко подписал указ о бесплатном оказании социальных услуг больным наркоманией.
10 августа 2023, 13:50
В Омске обновили состав совета, отвечающего за квалифицированные строительные кадры
8 августа 2023, 10:24
Омский минкульт не стал признавать памятниками архитектуры три старинных здания
18 июля 2023, 12:22
В Омске начальника госстройнадзора Скоробогатько исключили из нескольких комиссий
13 мая 2023, 03:53
В Омске возле столетней водонапорной башни запретили строительство и земляные работы
Накануне в минкульте утвердили границы территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельных участков.
22 апреля 2023, 05:48
Альтернативная служба. Омичам вместо армии предлагают «служить» в филармонии
25 марта 2023, 07:33

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