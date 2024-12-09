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Рост тарифов

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2024
В Омске утвердили новые тарифы на содержание жилья
9 декабря, 14:39
В среднем на 3-4 рубля. В районах Омской области снова подняли плату за детский сад
16 января, 05:50
2023
С 1 января 2024 года в Омске вырастет тариф на капремонт. Сколько будем платить
26 декабря 2023, 04:04
«Решение принято». Пенсионеры не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ
14 декабря 2023, 11:34
«На первом месте люди». В Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку
К губернатору с вопросом о повышении стоимости коммунальных услуг обратились местные жители.
7 декабря 2023, 14:54
Повышение тарифов за «коммуналку», прогноз зарплат и новый мост. Омск сегодня
23 сентября 2023, 13:40
С декабря тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге вырастут почти на 11%
23 сентября 2023, 07:08
Важно. Омичей предупредили о росте тарифов за ЖКХ в следующем году
23 сентября 2023, 03:03
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
28 февраля 2023, 07:33
2022
С 1 июля в Омской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Рост тарифов будет в пределах 7%.
10 июня 2022, 05:27

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