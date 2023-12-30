«Побежала крыша в группах». В Омске с лета не могут отремонтировать детский сад

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Омичи сообщили о плачевном состоянии детского сада № 341 на бульваре Заречном. Еще летом кровлю здания побило градом, из-за чего крыша стала протекать. Со слов родителей, три группы в детском саду расформировали.
«Оставшиеся группы детского сада переполнены, многие дети вынуждены оставаться дома! По оценкам специалистов, косметический ремонт кровли бессмысленен — необходима полная замена кровли. Уже три месяца одни дети ютятся в переполненных группах и раздеваются по несколько человек в одном шкафчике, другие ходят в дальний сад, третьи вынуждены оставаться дома», — сообщила Юлия Степанюк в паблике «Омск ВК».
Суд обязал департамент образования отремонтировать крышу, однако пока с восстановлением кровли не спешат. Ситуация усугубилась из-за теплой погоды в декабре.
«Департамент образования копирует один и тот же ответ, что деньги будут выделены по программе ремонтов на 2024–2026 годы. У нас в связи с погодными условиями побежала крыша и в других группах», — рассказала Городу55 омичка Людмила.
Родители переживают, что весной во время оттепели детский сад затопит еще сильнее. Вода, стекающая по стенам и проводке, может привести к коротким замыканиям и несчастным случаям.
Ранее следователи запустили проверку из-за протекающей крыши в образовательном учреждении.