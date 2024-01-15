В Сибири дети облюбовали горку, ведущую под колеса машин

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Сотрудники ГИБДД Кузбасса сообщили об опасном развлечении, которое организовали себе школьники в Топкинском муниципальном округе. Дети заняли сугроб рядом с дорогой, чтобы кататься по нему, как с горки, сообщает портал «Сибдепо».
Известно, что сугроб образовался во время уборки территории: трактор сгреб весь снег в одну кучу, которая и привлекла внимание детей. Импровизированная горка вела ровно на дорогу. Пострадать из-за несанкционированного аттракциона никто не успел.
«Скатившись или просто упав с такой стихийной горки, юные участники движения рисковали попасть под колеса автомобилей», — отметили в ГИБДД Кузбасса.
Опасную горку уже ликвидировали. В ГИБДД напомнили, что обо всех опасных зимних развлечениях следует сообщить в ведомство или в местную администрацию.
Подготовили ли для детей альтернативную безопасную горку, не уточняется.