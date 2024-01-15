В Сибири дети облюбовали горку, ведущую под колеса машин

Сотрудники ГИБДД Кузбасса сообщили об опасном развлечении, которое организовали себе школьники в Топкинском муниципальном округе. Дети заняли сугроб рядом с дорогой, чтобы кататься по нему, как с горки, сообщает портал «Сибдепо».