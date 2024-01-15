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В Сибири дети облюбовали горку, ведущую под колеса машин

В Сибири дети облюбовали горку, ведущую под колеса машин

15 января 2024, 08:58
Фото: Госавтоинспекция Кузбасса
Дети приспособили сугроб у дороги для развлечения.

Сотрудники ГИБДД Кузбасса сообщили об опасном развлечении, которое организовали себе школьники в Топкинском муниципальном округе. Дети заняли сугроб рядом с дорогой, чтобы кататься по нему, как с горки, сообщает портал «Сибдепо».

Известно, что сугроб образовался во время уборки территории: трактор сгреб весь снег в одну кучу, которая и привлекла внимание детей. Импровизированная горка вела ровно на дорогу. Пострадать из-за несанкционированного аттракциона никто не успел.

«Скатившись или просто упав с такой стихийной горки, юные участники движения рисковали попасть под колеса автомобилей», — отметили в ГИБДД Кузбасса.

Опасную горку уже ликвидировали. В ГИБДД напомнили, что обо всех опасных зимних развлечениях следует сообщить в ведомство или в местную администрацию.

Подготовили ли для детей альтернативную безопасную горку, не уточняется.

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#Общество#Омск#Дети#МЧС#ГИБДД#Новости#Ольга Акамова#Сибирь#Дорога#Опасность#Развлечение#Горка#Сугроб
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