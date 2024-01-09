Без криков и улыбок. В Омске временно закрыли комплекс «Горки-Парк»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В официальном сообществе «Городские парки. Омск» появилась запись об изменении работы спортивно-развлекательного комплекса «Горки-Парк». Сегодня, 9 января, он не откроется.
Дело в том, что площадку закрыли на техническое обслуживание. Отметим, что комплекс находится на территории парка 30-летия ВЛКСМ.
Для детей и взрослых подготовили горки высотой три, пять и шесть метров. К слову, покататься можно бесплатно. В дни работы комплекса желающие могут приходить с 11:00 до 21:00.