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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

иллюстрация

Без криков и улыбок. В Омске временно закрыли комплекс «Горки-Парк»

9 января 2024, 09:56
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске временно закрыли комплекс «Горки-Парк»

Попасть на развлекательную площадку можно будет позже, но не 9 января.

В официальном сообществе «Городские парки. Омск» появилась запись об изменении работы спортивно-развлекательного комплекса «Горки-Парк». Сегодня, 9 января, он не откроется.

Дело в том, что площадку закрыли на техническое обслуживание. Отметим, что комплекс находится на территории парка 30-летия ВЛКСМ.

Для детей и взрослых подготовили горки высотой три, пять и шесть метров. К слову, покататься можно бесплатно. В дни работы комплекса желающие могут приходить с 11:00 до 21:00.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Горки#Развлечения#Новости#Зимние развлечения#Алина Ясинская#Новый год 2024
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