Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
По словам главы города, экс-директор департамента переходит в другое место.
«За время работы в администрации города Ильдар Анварович проявил себя, как неравнодушный руководитель, обладающий целым рядом важных профессиональных компетенций», — отметил Сергей Шелест.
Ильдар Бикмаев стал директором департамента образования мэрии в марте прошлого года. Ранее экс-руководитель депобра был директором ООО «Миард».
До Ильдара Бикмаева должность директора департамента принадлежала Ольги Онищенко. На посту она была менее года.
Отметим, что недавно бывший заммэра Омска, а ныне мэр Томска Дмитрий Махиня сообщал о скором назначении своего заместителя. Махиня заявил, что им может стать человек из Омска. Официальной информации о том, куда переходит работать Бикмаев, пока нет.