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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

Директор депобразования Омска Ильдар Бикмаев покинет свой пост

Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска

15 января 2024, 04:24
Фото: Мэрия Омска

Директор депобразования Омска Ильдар Бикмаев покинет свой пост

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что директор департамента образования Ильдар Бикмаев освобождает должность.

По словам главы города, экс-директор департамента переходит в другое место.

«За время работы в администрации города Ильдар Анварович проявил себя, как неравнодушный руководитель, обладающий целым рядом важных профессиональных компетенций», — отметил Сергей Шелест.

Ильдар Бикмаев стал директором департамента образования мэрии в марте прошлого года. Ранее экс-руководитель депобра был директором ООО «Миард».

До Ильдара Бикмаева должность директора департамента принадлежала Ольги Онищенко. На посту она была менее года.

Отметим, что недавно бывший заммэра Омска, а ныне мэр Томска Дмитрий Махиня сообщал о скором назначении своего заместителя. Махиня заявил, что им может стать человек из Омска. Официальной информации о том, куда переходит работать Бикмаев, пока нет.

Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска
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#Омск#Департамент образования#Новости#Ольга Акамова#Сергей Шелест#Дмитрий Махиня#Томск#Ольга Онищенко#Ильдар Бикмаев#Администрация города#Профессиональные компетенции#Миард#Заммэр
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