Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска

Отметим, что недавно бывший заммэра Омска, а ныне мэр Томска Дмитрий Махиня сообщал о скором назначении своего заместителя. Махиня заявил, что им может стать человек из Омска. Официальной информации о том, куда переходит работать Бикмаев, пока нет.