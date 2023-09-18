Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска

Дмитрия Махиню прочили на должность мэра Томска с июля 2023 года. Его место в омском депимущества может занять Евгений Романин. Есть информация, что он перейдет с поста замминистра региональной политики на работу в городскую администрацию, взяв также на себя обязанности вице-мэра.