Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:55
Бывший омский чиновник официально стал мэром другого города. Речь идет об экс-главе департамента имущественных отношений администрации Омска, заместителе мэра Сергея Шелеста. Дмитрий Махиня вступил в должность градоначальника Томска.
Сегодня, 18 сентября, он принял присягу на внеочередном собрании местной Думы. Он поблагодарил губернатора Томской области Владимира Мазура за признательность. Тот активно поддерживал его кандидатуру. Отметим, что выборы мэра Томска были непрямыми.
«С первого дня начну лично смотреть самые проблемные участки в городе. Работать придется интенсивно. На раскачку времени нет, уже идет верстка бюджета Томска на 2024 год, важно учесть в нем новые задачи и направления. Буду работать в тесном диалоге с общественностью, экспертами, всеми жителями. Мэр должен быть открыт и доступен для томичей. Обещаю придерживаться этой позиции», — выступил с речью на инаугурации Махиня.
Напомним, что он отработал в администрации Омска четыре года. С января 2019 ему поручили главенствовать в депимущества, а после решать вопросы города более детально в статусе вице-мэра.
Дмитрия Махиню прочили на должность мэра Томска с июля 2023 года. Его место в омском депимущества может занять Евгений Романин. Есть информация, что он перейдет с поста замминистра региональной политики на работу в городскую администрацию, взяв также на себя обязанности вице-мэра.