Перекрытые трассы, череда аварий и борьба с осадками. Омск в воскресенье

Омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства снова в новостях. На этот раз — в хороших. Утром стало известно, что парк техники УДХБ, хоть и временно, пополнится самосвальной техникой — управление выставило на портал госзакупок четыре контракта на общую сумму в 12 миллионов рублей. От подрядчика требуется предоставить от 15 до 30 машин с водителями. Кроме того, стало известно и о планах расчистки тротуаров и дорог ночью — вполне может быть, что завтра станет проще как водителям, так и пешеходам.