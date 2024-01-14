Перекрытые трассы, череда аварий и борьба с осадками. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Омск и область именно сегодня очень плотно укутались в метель: сильный ветер вздымает такое количество снега, что местами видимость на дороге падает до каких-то 2-5 метров. К слову, сильный ветер, мороз и гололед — основные причины сегодняшних событий.
Раньше всех движение ограничили для пассажирского транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения. Затем «Сибуправтодор» приостановил движение пассажирского и грузового транспорта уже на федеральных трассах: Р-402, Р-254 «Иртыш» и Южном обходе Омска. Ну, а под конец дня закрыли и окружную дорогу на участке от Федоровки до Алесандровки. Первоначально разрешить движение планировали в 21:00 (за исключением последней трассы, ее откроют только завтра), но вероятность продления ограничений очень высока.
Прокуратура Омской области поделилась грустными цифрами — усилившаяся непогода привела к целому каскаду аварий. За один день на трассе Омск-Тюмень разбились 11 машин, получили серьезные травмы 3 человека и случилось ДТП из 7 машин одновременно — дурная слава трассы Омск-Тюмень подтвердилась лишний раз. Фото и видео с места событий — в новости ниже.
Омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства снова в новостях. На этот раз — в хороших. Утром стало известно, что парк техники УДХБ, хоть и временно, пополнится самосвальной техникой — управление выставило на портал госзакупок четыре контракта на общую сумму в 12 миллионов рублей. От подрядчика требуется предоставить от 15 до 30 машин с водителями. Кроме того, стало известно и о планах расчистки тротуаров и дорог ночью — вполне может быть, что завтра станет проще как водителям, так и пешеходам.