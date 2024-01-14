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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Перекрытые трассы, череда аварий и борьба с осадками. Омск в воскресенье

Перекрытые трассы, череда аварий и борьба с осадками. Омск в воскресенье

14 января 2024, 15:05
Фото: 1MI
Уходящее воскресенье прошло под аккомпанемент завывания метели и шороха снега. А о том, как ухудшение погоды сказалось на городе и омичах — в подборке главных новостей этого дня.

Новость №1. Закрытие автодорог.

Омск и область именно сегодня очень плотно укутались в метель: сильный ветер вздымает такое количество снега, что местами видимость на дороге падает до каких-то 2-5 метров. К слову, сильный ветер, мороз и гололед — основные причины сегодняшних событий.

Раньше всех движение ограничили для пассажирского транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения. Затем «Сибуправтодор» приостановил движение пассажирского и грузового транспорта уже на федеральных трассах: Р-402, Р-254 «Иртыш» и Южном обходе Омска. Ну, а под конец дня закрыли и окружную дорогу на участке от Федоровки до Алесандровки. Первоначально разрешить движение планировали в 21:00 (за исключением последней трассы, ее откроют только завтра), но вероятность продления ограничений очень высока.

Лучше в объезд. Минтранс Омской области перекрыл Окружную дорогу
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В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы
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Новость №2. Череда аварий и «трасса смерти».

Прокуратура Омской области поделилась грустными цифрами — усилившаяся непогода привела к целому каскаду аварий. За один день на трассе Омск-Тюмень разбились 11 машин, получили серьезные травмы 3 человека и случилось ДТП из 7 машин одновременно — дурная слава трассы Омск-Тюмень подтвердилась лишний раз. Фото и видео с места событий — в новости ниже.

Есть пострадавшие. На омской «трассе смерти» непогода спровоцировала череду аварий
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Новость №3. Попытки откопать из снега город.

Омское Управление дорожного хозяйства и благоустройства снова в новостях. На этот раз — в хороших. Утром стало известно, что парк техники УДХБ, хоть и временно, пополнится самосвальной техникой — управление выставило на портал госзакупок четыре контракта на общую сумму в 12 миллионов рублей. От подрядчика требуется предоставить от 15 до 30 машин с водителями. Кроме того, стало известно и о планах расчистки тротуаров и дорог ночью — вполне может быть, что завтра станет проще как водителям, так и пешеходам.

Омское УДХБ усилят дополнительной техникой за 12 миллионов рублей
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«В режиме буднего дня». В мэрии Омска подвели итоги уборки снега на выходных
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#Погода#Дороги#Омск#Аварии#Метель#Илья Скобин
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