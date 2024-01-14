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Ограничение движения в Омской области распространили на федеральные трассы

В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы

14 января 2024, 10:01
Фото: 1MI

Ограничение движения в Омской области распространили на федеральные трассы

Список ранее введенных ограничений на движение транспорта по дорогам Омской области пополнили и федеральные трассы. Кроме того, теперь проезд ограничен и для грузовых автомобилей.

Сообщение о ограничении опубликовала пресс-служба МЧС по Омской области, со ссылкой на ФКУ «Сибуправтодор». Разгул метели, сильный боковой ветер и снижение видимости послужили причиной введения запрета. Предварительный срок возобновления движения — 21:00, однако его могут перенести (все зависит от метеоусловий).

Сообщается, что перекрыты следующие участки дорог: Р-402 с км 375+805 по км 611+142; Р-254 «Иртыш» с км 655+334 по км 947+666; Р-254 «Иртыш», а также Южный обход г. Омска с км 781+525 по км 821+300; А-320 с км 13+503 по км 192+857 в границах Омской области.

Напомним, что раннее ограничения дорожного движения вводились для пассажирского транспорта на дорогах регионального значения.

В Омской области ввели запрет на движение пассажирского транспорта
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#Омск#Омская область#МЧС#Метель#Перекрытие дорог#Ветер#Непогода#Илья Скобин#Видимость#Ограничения на движение#Федеральные трассы#Р-402#Р-254 Иртыш
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