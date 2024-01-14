В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Сообщение о ограничении опубликовала пресс-служба МЧС по Омской области, со ссылкой на ФКУ «Сибуправтодор». Разгул метели, сильный боковой ветер и снижение видимости послужили причиной введения запрета. Предварительный срок возобновления движения — 21:00, однако его могут перенести (все зависит от метеоусловий).
Сообщается, что перекрыты следующие участки дорог: Р-402 с км 375+805 по км 611+142; Р-254 «Иртыш» с км 655+334 по км 947+666; Р-254 «Иртыш», а также Южный обход г. Омска с км 781+525 по км 821+300; А-320 с км 13+503 по км 192+857 в границах Омской области.
Напомним, что раннее ограничения дорожного движения вводились для пассажирского транспорта на дорогах регионального значения.