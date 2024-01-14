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Published Сегодня, 13:31

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Омский Минтранс ограничил движение по Окружной дороге

Лучше в объезд. Минтранс Омской области перекрыл Окружную дорогу

14 января 2024, 13:31
Фото: 1MI

Омский Минтранс ограничил движение по Окружной дороге

Продолжительная метель стала причиной закрытия еще одной дороги в регионе: на этот раз для безопасности водителей ограничено движение транспорта на Окружной дороге.

По сообщению пресс-службы министерства транспорта Омской области, движение ограничено на участке Федоровка-Александровка, 0-17 км. Ориентировочное время снятия ограничения — 04:00 15 января. Однако стоит помнить, что время предварительное и зависит от погодных условий.

Как сообщается, ограничение на проезд затронет пассажирский и грузовой транспорт. Остальным водителям рекомендовано внимательно планировать маршрут при поездке.

Кроме того, ведомство предложило и объезд проблемного участка: желающие могут воспользоваться дорогой Тюмень-Ялуторовск Ишим-Омск. В городе водители могут проехать по маршруту 2-я Солнечная-Волгоградская-Кондратюка, после чего воспользоваться трассой «Троицкое — Чукреевка» и, минуя путепровод через станцию «Входная» добраться до выезда на федеральную трассу Р254 «Иртыш»

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