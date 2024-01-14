Лучше в объезд. Минтранс Омской области перекрыл Окружную дорогу

Кроме того, ведомство предложило и объезд проблемного участка: желающие могут воспользоваться дорогой Тюмень-Ялуторовск Ишим-Омск. В городе водители могут проехать по маршруту 2-я Солнечная-Волгоградская-Кондратюка, после чего воспользоваться трассой «Троицкое — Чукреевка» и, минуя путепровод через станцию «Входная» добраться до выезда на федеральную трассу Р254 «Иртыш»