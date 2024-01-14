Омское УДХБ усилят дополнительной техникой за 12 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Сразу четыре новых контракта на общую сумму в 12 миллионов рублей появились на портале госзакупок. Заказчик — Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Напомним, что ранее, на привлечение самосвальной техники, омская мэрия выделила 15 миллионов рублей.
За стартовую цену контракта в 3 миллиона рублей от подрядчиков требуется предоставить водителей и самосвалы грузоподъемностью не менее десяти тонн, оборудованные системой ГЛОНАСС, а также обеспечить возможность их круглосуточной работы: предполагается использовать от 15 до 30 машин.
Кроме того, стала известна и стоимость вывоза снега из города: минимальная цена на один кубокилометр (перевозка одного кубометра снега на один километр) составляет 12 рублей. Решение, куда именно вывозить снег остается за подрядчиками: в их распоряжении целых 7 снежных свалок.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выделении мэрией дополнительных 25 миллионов рублей на привлечение техники и подрядчиков для борьбы с последствиями осадков: