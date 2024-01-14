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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 05:11

Омское УДХБ ищет подрядчиков для вывоза снега из города

Омское УДХБ усилят дополнительной техникой за 12 миллионов рублей

14 января 2024, 04:57
Фото: 1MI

Омское УДХБ ищет подрядчиков для вывоза снега из города

От подрядчиков требуется предоставить от 15 единиц техники и людей.

Сразу четыре новых контракта на общую сумму в 12 миллионов рублей появились на портале госзакупок. Заказчик — Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Напомним, что ранее, на привлечение самосвальной техники, омская мэрия выделила 15 миллионов рублей.

За стартовую цену контракта в 3 миллиона рублей от подрядчиков требуется предоставить водителей и самосвалы грузоподъемностью не менее десяти тонн, оборудованные системой ГЛОНАСС, а также обеспечить возможность их круглосуточной работы: предполагается использовать от 15 до 30 машин.

Кроме того, стала известна и стоимость вывоза снега из города: минимальная цена на один кубокилометр (перевозка одного кубометра снега на один километр) составляет 12 рублей. Решение, куда именно вывозить снег остается за подрядчиками: в их распоряжении целых 7 снежных свалок.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выделении мэрией дополнительных 25 миллионов рублей на привлечение техники и подрядчиков для борьбы с последствиями осадков:

Не справляются. Мэрия Омска потратит 25 млн на технику и подрядчиков для уборки снега
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#Омск#Госзакупки#Техника#Новости#УДХБ#Вывоз снега#Илья Скобин#Подрядчики
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