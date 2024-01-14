Омское УДХБ усилят дополнительной техникой за 12 миллионов рублей

Кроме того, стала известна и стоимость вывоза снега из города: минимальная цена на один кубокилометр (перевозка одного кубометра снега на один километр) составляет 12 рублей. Решение, куда именно вывозить снег остается за подрядчиками: в их распоряжении целых 7 снежных свалок.