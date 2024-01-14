«В режиме буднего дня». В мэрии Омска подвели итоги уборки снега на выходных

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Рабочие УДХБ вышли на улицы с самого утра — уже в 08:00 на улицах Масленникова, Лизы Чайкиной, на Окружной дороге, 6-й Станционной, Иртышской набережной и Красном Пути выполнялась обработка и прометание дороги. Кроме того, уделили внимание и отдаленным направлениям движения: дорогу в микрорайон Пламя пришлось чистить с привлечением тракторов — без них снимать ледяную коросту с дорог было бы совсем трудно.
Как рассказали в пресс-службе, главной целью было оперативная и максимально возможная очистка основных дорог города:
«Сегодня в течение дня дорожники продолжили работу в режиме буднего дня, старались максимально привести в порядок основные маршруты движения» — говорится в сообщении.
Однако с наступлением ночи работы не прекратятся: в ночную смену, с 9 вечера и до 8 утра дорожным службам предстоит вывезти снег с улиц 70 лет Октября, Енисейской, Транссибирской и многих других; убрать наледь и колеи на Рабиновича, дублере Волгоградской, Дмитриева и Андрианова — и это тоже неполный список.
Пешеходов тоже ожидает улучшение условий в пути — сообщается и о планах очистки тротуаров на Красном Пути, Проспекте Мира, улице Химиков и Менделеева, а также пешеходных переходов на 21-й Амурской и 10-и Лет Октября.