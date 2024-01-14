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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Администрации Омска рассказали о результатах уборки снега в выходные

«В режиме буднего дня». В мэрии Омска подвели итоги уборки снега на выходных

14 января 2024, 14:36
Фото: 1MI

В Администрации Омска рассказали о результатах уборки снега в выходные

Пресс-служба Администрации Омской области поделилась результатами сверхурочной работы дорожников — пришлось привлечь и тяжелую технику.

Рабочие УДХБ вышли на улицы с самого утра — уже в 08:00 на улицах Масленникова, Лизы Чайкиной, на Окружной дороге, 6-й Станционной, Иртышской набережной и Красном Пути выполнялась обработка и прометание дороги. Кроме того, уделили внимание и отдаленным направлениям движения: дорогу в микрорайон Пламя пришлось чистить с привлечением тракторов — без них снимать ледяную коросту с дорог было бы совсем трудно.

Как рассказали в пресс-службе, главной целью было оперативная и максимально возможная очистка основных дорог города:

«Сегодня в течение дня дорожники продолжили работу в режиме буднего дня, старались максимально привести в порядок основные маршруты движения» — говорится в сообщении.

Однако с наступлением ночи работы не прекратятся: в ночную смену, с 9 вечера и до 8 утра дорожным службам предстоит вывезти снег с улиц 70 лет Октября, Енисейской, Транссибирской и многих других; убрать наледь и колеи на Рабиновича, дублере Волгоградской, Дмитриева и Андрианова — и это тоже неполный список.

Пешеходов тоже ожидает улучшение условий в пути — сообщается и о планах очистки тротуаров на Красном Пути, Проспекте Мира, улице Химиков и Менделеева, а также пешеходных переходов на 21-й Амурской и 10-и Лет Октября.

Омское УДХБ усилят дополнительной техникой за 12 миллионов рублей
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#Дороги#Омск#Уборка снега#Новости#Дорожники#Илья Скобин#Тротуары
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