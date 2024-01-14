«В режиме буднего дня». В мэрии Омска подвели итоги уборки снега на выходных

Рабочие УДХБ вышли на улицы с самого утра — уже в 08:00 на улицах Масленникова, Лизы Чайкиной, на Окружной дороге, 6-й Станционной, Иртышской набережной и Красном Пути выполнялась обработка и прометание дороги. Кроме того, уделили внимание и отдаленным направлениям движения: дорогу в микрорайон Пламя пришлось чистить с привлечением тракторов — без них снимать ледяную коросту с дорог было бы совсем трудно.