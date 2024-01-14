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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

На трассе Омск-Тюмень из-за непогоды возросло количество аварий

Есть пострадавшие. На омской «трассе смерти» непогода спровоцировала череду аварий

14 января 2024, 13:03
Фото: 1MI

На трассе Омск-Тюмень из-за непогоды возросло количество аварий

Свирепствующие в регионе метеоусловия диктуют свои условия и на дорогах: за один только день на трассе Омск-Тюмень разбились 11 машин и получили травмы 3 человека. Прокуратура проводит проверку.

Статистику резкого скачка количества ДТП на печально известной трассе приводит Прокуратура Омской области. Сообщается, что только за один день разыгравшейся метели произошло 4 столкновения, в которых получили тяжелые и средние травмы 3 человека. Кроме того, большая часть разбитых машин — участники массовой аварии из 7 автомобилей.

Наиболее аварийным в пресс-службе УМВД по Омской области называют отрезок с 557 по 586 километры — все обозначенные события произошли именно там.

Первое ДТП произошло утром: на территории Любинского района произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате аварии одна из 15 пассажиров, 20-летняя девушка, была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

Удар пришелся в заднюю часть автобусаУдар пришелся в заднюю часть автобуса
Удар пришелся в заднюю часть автобуса
Фото: Прокуратура Омской области

Другая авария произошла уже на 566 километре трассы: столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали водители: их, с тяжелыми травмами, увезли медики. Пассажиры не пострадали.

Последствия ДТППоследствия ДТП
Последствия ДТППоследствия ДТП
Последствия ДТП
Фото: Прокуратура Омской области
В УМВД поделились подробностями ДТП и обстановкой на трассе
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

Кроме того, на 575 километре автодороги случилось ДТП с 7 автомобилями — это тоже можно заметить на видео выше. Но к счастью — обошлось без пострадавших. Сотрудники МВД еще выясняют точные причины и все обстоятельства случившихся несчастий.

Еще одно видео с «трассы смерти»
Видео: Прокуратура Омской области

Ранее Город55 рассказывал о введении ограничений на движение транспорта по трассам регионального и федерального значения в Омской области:

В Омской области ввели запрет на движение пассажирского транспорта
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В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы
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#Транспорт#Видео#ДТП#Омск#Прокуратура#УМВД#Аварии#Пострадавшие#Травмы#Проверка#Любинский район#Трасса смерти#Илья Скобин
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