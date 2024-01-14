Есть пострадавшие. На омской «трассе смерти» непогода спровоцировала череду аварий

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Статистику резкого скачка количества ДТП на печально известной трассе приводит Прокуратура Омской области. Сообщается, что только за один день разыгравшейся метели произошло 4 столкновения, в которых получили тяжелые и средние травмы 3 человека. Кроме того, большая часть разбитых машин — участники массовой аварии из 7 автомобилей.
Наиболее аварийным в пресс-службе УМВД по Омской области называют отрезок с 557 по 586 километры — все обозначенные события произошли именно там.
Первое ДТП произошло утром: на территории Любинского района произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате аварии одна из 15 пассажиров, 20-летняя девушка, была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.
Другая авария произошла уже на 566 километре трассы: столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали водители: их, с тяжелыми травмами, увезли медики. Пассажиры не пострадали.
Кроме того, на 575 километре автодороги случилось ДТП с 7 автомобилями — это тоже можно заметить на видео выше. Но к счастью — обошлось без пострадавших. Сотрудники МВД еще выясняют точные причины и все обстоятельства случившихся несчастий.
Ранее Город55 рассказывал о введении ограничений на движение транспорта по трассам регионального и федерального значения в Омской области: