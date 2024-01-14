Есть пострадавшие. На омской «трассе смерти» непогода спровоцировала череду аварий

Кроме того, на 575 километре автодороги случилось ДТП с 7 автомобилями — это тоже можно заметить на видео выше. Но к счастью — обошлось без пострадавших. Сотрудники МВД еще выясняют точные причины и все обстоятельства случившихся несчастий.