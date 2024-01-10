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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Омске ищут подрядчика для обслуживания транспортных карт «Омка» за 6,2 млн

В Омске ищут подрядчика для обслуживания транспортных карт «Омка» за 6,2 млн

10 января 2024, 09:29
Фото: Город55
Исполнителю необходимо будет продавать проездные билеты, получать от пассажиров деньги для их пополнения и перечислять средства на счет предприятия «Пассажирсервис».

Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» ищет подрядчика, который до конца 2024 года займется обслуживанием транспортных карт «Омка». Исполнителю необходимо будет продавать проездные билеты, получать от пассажиров деньги для их пополнения и перечислять средства на расчетный счет заказчика.

Заявки от подрядчиков принимают до 26 января. Максимальная сумма контракта составляет 6,2 млн рублей.

В документах также указано, что на территории Омска должно быть не менее 300 терминалов самообслуживания с возможностью наличного и безналичного пополнения транспортных карт.

Платить через приложение. В Омске заработали виртуальные транспортные карты «Омка»
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#Транспорт#Пассажиры#Контракт#Деньги#Подрядчик#Транспортные карты#Пополнение#Заказчик#Обслуживание#Евгений Игишев#Омка
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