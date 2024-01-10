В Омске ищут подрядчика для обслуживания транспортных карт «Омка» за 6,2 млн

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» ищет подрядчика, который до конца 2024 года займется обслуживанием транспортных карт «Омка». Исполнителю необходимо будет продавать проездные билеты, получать от пассажиров деньги для их пополнения и перечислять средства на расчетный счет заказчика.
Заявки от подрядчиков принимают до 26 января. Максимальная сумма контракта составляет 6,2 млн рублей.
В документах также указано, что на территории Омска должно быть не менее 300 терминалов самообслуживания с возможностью наличного и безналичного пополнения транспортных карт.