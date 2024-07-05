Пополнение

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Полгода у мамы в сумке. В омском Большереченском зоопарке родился кенгуренок
Малыш в течение 6 месяцев развивался в сумке у своей матери.
5 июля, 10:52
Прячутся в листве. В омском Большереченском зоопарке появились на свет косулята
Как только станет известен пол малышей, им придумают клички.
18 июня, 07:48
Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
Согласно документу от Омскстата, с января по ноябрь 2023 года убыль населения в регионе сократилась.
25 января, 02:29
2023
Бюджет Омска пополнят еще на 2,5 млрд рублей
Большая часть этих денег пойдет на переселение граждан из аварийного жилья.
12 мая 2023, 11:10

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