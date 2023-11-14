Платить через приложение. В Омске заработали виртуальные транспортные карты «Омка»

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Теперь чтобы оплатить проезд, пассажирам достаточно открыть приложение «ОМКА» с выпущенной виртуальной картой и поднести телефон к терминалу.
Омичи могут выпустить любую из существующих карт: общегражданскую, школьную, студенческую или пенсионную. Сбор за обслуживание общегражданской карты составляет 100 рублей в год, всех льготных карт же в два раза меньше — 50 рублей в год. В приложении будет отображаться баланс, существует и возможность пополнения карты.
«Для выпуска виртуальной транспортной карты необходимо обновить приложение до последней версии. Подробная инструкция пользователя размещена на сервисе электронных транспортных карт и в мобильном приложении „ОМКА“ в разделе „Вопросы и ответы“, — рассказал Шелест.