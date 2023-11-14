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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

В Омске заработало приложение с транспортными картами «Омка»

Платить через приложение. В Омске заработали виртуальные транспортные карты «Омка»

14 ноября 2023, 09:13
Фото: Город55

В Омске заработало приложение с транспортными картами «Омка»

Правда, пока пользоваться мобильным приложением смогут только владельцы смартфонов операционной системой Android.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Теперь чтобы оплатить проезд, пассажирам достаточно открыть приложение «ОМКА» с выпущенной виртуальной картой и поднести телефон к терминалу.

Омичи могут выпустить любую из существующих карт: общегражданскую, школьную, студенческую или пенсионную. Сбор за обслуживание общегражданской карты составляет 100 рублей в год, всех льготных карт же в два раза меньше — 50 рублей в год. В приложении будет отображаться баланс, существует и возможность пополнения карты.

«Для выпуска виртуальной транспортной карты необходимо обновить приложение до последней версии. Подробная инструкция пользователя размещена на сервисе электронных транспортных карт и в мобильном приложении „ОМКА“ в разделе „Вопросы и ответы“, — рассказал Шелест.

С омичей будут ежегодно брать 100 рублей за оплату виртуальной «Омкой» в транспорте
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Фото: Город55
#Омск#Новости#Стоимость проезда#Карта#Проездной#Проезд#Омка#Анастасия Баянова#Транспортная карта
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