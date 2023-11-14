Платить через приложение. В Омске заработали виртуальные транспортные карты «Омка»

Омичи могут выпустить любую из существующих карт: общегражданскую, школьную, студенческую или пенсионную. Сбор за обслуживание общегражданской карты составляет 100 рублей в год, всех льготных карт же в два раза меньше — 50 рублей в год. В приложении будет отображаться баланс, существует и возможность пополнения карты.