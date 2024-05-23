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2024
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Цена продолжает расти. Бизнес-зал в аэропорту Омска продают за 52,7 млн рублей
18 марта, 02:40
2023
В Омске не хватает водителей автобусов. Сколько им готовы платить
5 декабря 2023, 04:22
Сэкономили 4 миллиона. Техобслуживанием омского метромоста займется фирма из Королева
18 ноября 2023, 10:23
2022
Сирены будут чистить и чинить. Омская мэрия нашла подрядчика за 2 млн рублей
Мэрия заплатит почти 2 млн рублей за чистку и ремонт системы экстренного оповещения. Заявку на аукционе принял единственный желающий.
12 ноября 2022, 09:03
Дорогая дорога. В Омске на обслуживание метромоста выделили 24 млн рублей
Деньги выделили на 2023 год.
29 сентября 2022, 06:27

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