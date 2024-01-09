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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

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Запертые двери в кинотеатре, экзотические посылки и бесполезная уборка. Омск сегодня

9 января 2024, 13:55
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи рассказали о запертых дверях одного из кинозалов в «Галактике»

Омичи рассказали о нарушении требований безопасности в кинотеатре «Галактика». Оказалось, что в зрительном зале, из-за открытия супермаркета, теперь работает только одна дверь из четырех, что создает столпотворение при выходе и может быть опасным во время чрезвычайных ситуаций. Омичи уверены: сюда давно не приезжали проверки, а руководство забыло печальный опыт кемеровской «Зимней вишни».

«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале
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Новость №2. Стало известно, в какие экзотические страны омичи отправляют посылки

Омская почта подвела итоги 2023 года и рассказала, в какие необычные места земного шара жители региона отправляли посылки. Так, например, бандероли разного веса направлялись в Колумбию, ЮАР, Камбоджу, Мальту, Эквадор и Бахрейн. Также посылки отправляли и в Пакистан, Ирак Египет и другие страны.

Оман, ЮАР, Бахрейн. В какие экзотические страны омичи отправляли посылки в 2023 году
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Новость №3. Омичи пожаловались на заметенные тротуары после новости о вывозе снега

После новости городской администрации об активной очистке дорог, омичи начали массово сообщать о реальной ситуации. Оказалось, что на деле последствия уборки снега еле заметны, жители многих районов города продолжают жаловаться на заснеженные автодороги и тротуары, терпя неудобства и даже опасность во время движения. Для наглядности Город55 собрал жалобы омичей в один материал.

«Лжефакты и бездействие». Омичи рассказали о реальной ситуации с уборкой улиц города
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