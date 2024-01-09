Запертые двери в кинотеатре, экзотические посылки и бесполезная уборка. Омск сегодня

Омичи рассказали о нарушении требований безопасности в кинотеатре «Галактика». Оказалось, что в зрительном зале, из-за открытия супермаркета, теперь работает только одна дверь из четырех, что создает столпотворение при выходе и может быть опасным во время чрезвычайных ситуаций. Омичи уверены: сюда давно не приезжали проверки, а руководство забыло печальный опыт кемеровской «Зимней вишни».