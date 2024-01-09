Оман, ЮАР, Бахрейн. В какие экзотические страны омичи отправляли посылки в 2023 году

Рейтинг самых редких возглавляют 16 международных направлений. Среди них, например, Колумбия, ЮАР, Камбоджа. Самые легкие отправления из этой категории улетели на Мальту, в Эквадор и Бахрейн. Их вес варьировался от 90 до 400 г. А самые тяжелые — в Пакистан, Ирак и Египет (4, 5 и 5,4 кг соответственно).