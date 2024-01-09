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Published Сегодня, 04:21

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Оман, ЮАР, Бахрейн. В какие экзотические страны омичи отправляли посылки в 2023 году

9 января 2024, 04:21
Фото: 1MI
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На Почте рассказали, в какие экзотические страны омичи отправляют посылки

Например, три бандероли отправились в прошлом году в Оман. Их общий вес составил чуть более 4 кг.

На Почте России подвели итоги 2023 года и назвали самые экзотические направления, куда жители Омской области отправляли посылки.

Рейтинг самых редких возглавляют 16 международных направлений. Среди них, например, Колумбия, ЮАР, Камбоджа. Самые легкие отправления из этой категории улетели на Мальту, в Эквадор и Бахрейн. Их вес варьировался от 90 до 400 г. А самые тяжелые — в Пакистан, Ирак и Египет (4, 5 и 5,4 кг соответственно).

По 2 посылки в прошлом году ушли в 5 стран. Самое небольшое отправление (620 граммов) — в Пуэрто-Рико, наиболее громоздкое (11,4 кг) — в Люксембург.

Три бандероли отправились в прошлом году в Оман. Их общий вес составил чуть более 4 кг.

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#Общество#Омск#Рейтинг#Почта России#Евгений Игишев#Египет#Посылки
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