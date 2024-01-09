«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Омичи рассказали о нарушении требований безопасности в кинотеатре «Галактика». Сообщение появилось 9 января в паблике «Типичный Омск».
«Про трагедию в Кемерове опять все забыли. В 3-м зале работал только один выход из четырех и людям при выходе с сеанса приходилось толпиться. Видимо, пожарная инспекция сюда давно не „прилетала“», — говорится в посте.
Сообщается, что произошло это из-за того, что в торгово-развлекательном комплексе открылся супермаркет «Магнит».
Напомним, в 2018 году в кемеровском торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, из них 37 — дети. Люди не смогли выбраться из горящего здания из-за запертых пожарных выходов.