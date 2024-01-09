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«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале

9 января 2024, 02:27
Фото: 1MI
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Омичи рассказали о запертых дверях в кинозале в «Галактике»

Работал только один выход из четырех. Сообщается, что произошло это из-за того, что в торгово-развлекательном комплексе открылся супермаркет «Магнит».

Омичи рассказали о нарушении требований безопасности в кинотеатре «Галактика». Сообщение появилось 9 января в паблике «Типичный Омск».

«Про трагедию в Кемерове опять все забыли. В 3-м зале работал только один выход из четырех и людям при выходе с сеанса приходилось толпиться. Видимо, пожарная инспекция сюда давно не „прилетала“», — говорится в посте.

Сообщается, что произошло это из-за того, что в торгово-развлекательном комплексе открылся супермаркет «Магнит».

Напомним, в 2018 году в кемеровском торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, из них 37 — дети. Люди не смогли выбраться из горящего здания из-за запертых пожарных выходов.

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#Общество#Омск#Магнит#Трагедия#Евгений Игишев#Кемерово#Зимняя вишня
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