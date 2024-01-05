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Updated Сегодня, 10:05

иллюстрация

Поработал на славу. Омич Борис Долгалев получил высокий пост в суде Томска

5 января 2024, 10:01
Фото: Город55
иллюстрация

Омич Борис Долгалев получил руководящую должность в суде Томска

Стаж работы Долгалева составляет больше 25 лет.

Президент РФ подписал указ «О назначении судей федеральных судов и представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». В этом документе значится 51-летний омич Борис Долгалев.

Согласно указу главы государства, он теперь является председателем Седьмого апелляционного арбитражного суда в городе Томск. Бумага была подписана вчера, 4 января.

Отметим, что у Долгалева имеется богатый судейский опыт. С 2010 года он работал в должности судьи Арбитражного суда Омской области и зампредседателя. После этого, в 2018 году, глава государства продлевал действия его полномочий на посту зампредседателя еще на шесть лет.

Однако через год, в 2019-м, его назначили председателем Арбитражного суда Алтайского края. Ранее, в период 1997-2010-х годов, Долгалев работал прокуратуре. Он занимал разные должности: следователя, старшего следователя, помощника городского прокурора, зампрокурора, начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи.

Известно, что Долгалев получал образование в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского. Он окончил вуз в 1998 году.

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#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Отставки и назначения#Новости#Судья#Алина Ясинская
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