Поработал на славу. Омич Борис Долгалев получил высокий пост в суде Томска

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Президент РФ подписал указ «О назначении судей федеральных судов и представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». В этом документе значится 51-летний омич Борис Долгалев.
Согласно указу главы государства, он теперь является председателем Седьмого апелляционного арбитражного суда в городе Томск. Бумага была подписана вчера, 4 января.
Отметим, что у Долгалева имеется богатый судейский опыт. С 2010 года он работал в должности судьи Арбитражного суда Омской области и зампредседателя. После этого, в 2018 году, глава государства продлевал действия его полномочий на посту зампредседателя еще на шесть лет.
Однако через год, в 2019-м, его назначили председателем Арбитражного суда Алтайского края. Ранее, в период 1997-2010-х годов, Долгалев работал прокуратуре. Он занимал разные должности: следователя, старшего следователя, помощника городского прокурора, зампрокурора, начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи.
Известно, что Долгалев получал образование в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского. Он окончил вуз в 1998 году.