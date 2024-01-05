Поработал на славу. Омич Борис Долгалев получил высокий пост в суде Томска

Отметим, что у Долгалева имеется богатый судейский опыт. С 2010 года он работал в должности судьи Арбитражного суда Омской области и зампредседателя. После этого, в 2018 году, глава государства продлевал действия его полномочий на посту зампредседателя еще на шесть лет.