Владимир Путин провел ряд назначений в судах Омской области

Напомним, что недавно Виталий Хоценко подписал указ о назначении постоянных представителей губернатора и регионального правительства в Законодательном собрании. В список вошли два первых зампредседателя правительства Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков, зампредседателя Олег Заремба, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина, министр финансов Вадим Чеченко, начальник главного государственно-правового управления региона Антон Банников.