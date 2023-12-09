Владимир Путин провел ряд назначений в судах Омской области

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Так, согласно документу, судьей Омского областного суда назначена Жанна Кудрина, ранее занимавшая должность в Советском районном суде. Также в Омском областном суде теперь будет работать Галина Пархоменко, бывший судья Куйбышевского районного суда.
Кроме того, указ президента утвердил Марию Камышову на должность судьи Советского районного суда города Омска, в Центральном районном суде же на эту должность назначен Евгений Мосолов.
Напомним, что недавно Виталий Хоценко подписал указ о назначении постоянных представителей губернатора и регионального правительства в Законодательном собрании. В список вошли два первых зампредседателя правительства Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков, зампредседателя Олег Заремба, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина, министр финансов Вадим Чеченко, начальник главного государственно-правового управления региона Антон Банников.