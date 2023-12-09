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Владимир Путин сделал несколько назначений в судах Омской области

Владимир Путин провел ряд назначений в судах Омской области

9 декабря 2023, 06:06
Фото: 1MI

Владимир Путин сделал несколько назначений в судах Омской области

Соответствующий указ президент подписал вчера, 8 декабря.

Так, согласно документу, судьей Омского областного суда назначена Жанна Кудрина, ранее занимавшая должность в Советском районном суде. Также в Омском областном суде теперь будет работать Галина Пархоменко, бывший судья Куйбышевского районного суда.

Кроме того, указ президента утвердил Марию Камышову на должность судьи Советского районного суда города Омска, в Центральном районном суде же на эту должность назначен Евгений Мосолов.

Напомним, что недавно Виталий Хоценко подписал указ о назначении постоянных представителей губернатора и регионального правительства в Законодательном собрании. В список вошли два первых зампредседателя правительства Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков, зампредседателя Олег Заремба, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина, министр финансов Вадим Чеченко, начальник главного государственно-правового управления региона Антон Банников.

В омском Заксобрании назначили постоянных представителей губернатора
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Назначение#Новости#Назначения#Назначение судей#Анастасия Баянова
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