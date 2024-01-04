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Миллион в лотерее, отключение газа и кинозал повышенного комфорта. Омск в четверг

4 января 2024, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омич выиграл миллион под Новый год

Житель Омской области стал участником новогодней лотереи «Столото». Первый день 2024 года оказался для него особенным, ведь именно 1 января ему улыбнулась удача и подарила в лотерее 1 млн рублей. В этот же день денежный приз выиграл еще один житель региона. Он получил 454 тыс рублей. В общей сложности омичи в рамках «Новогоднего миллиарда» получили на праздник 19,8 млн рублей.

Подарок судьбы. Житель Омской области выиграл миллион в новогодней лотерее
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Новость № 2. В северных районах Омской области вновь отключили газ

Из-за резкого похолодания на Тевризском газоконденсатном месторождении в очередной раз упало давление. На фоне усиливающихся морозов энергетики решили приостановить подачу газа, но пока на неопределенный срок. Как только давление придет в норму, так в домах начнут восстанавливать газоснабжение. Пока что абоненты переведены на альтернативные источники отопления.

Испытания на прочность. Больше тысячи человек остались без газа на севере области
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Новость № 3. В Омске заработал элитный кинозал с мягкими креслами

Зал повышенной комфортности открыли в кинотеатре «Слава» по улице Фрунзе. На его оборудование ушло порядка 4 млн рублей. На эти средства были закуплены кожаные диваны, в которых возможно выдвигать подставку для ног и наклонять спинку. В зале есть кресла как для одного посетителя, так и для компании. Минимальная плата за место составляет 500 рублей. Пока что обновленный кинозал работает в тестовом режиме.

За четыре миллиона. В Омске открыли кинозал повышенного комфорта с мягкими креслами
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