Миллион в лотерее, отключение газа и кинозал повышенного комфорта. Омск в четверг

Зал повышенной комфортности открыли в кинотеатре «Слава» по улице Фрунзе. На его оборудование ушло порядка 4 млн рублей. На эти средства были закуплены кожаные диваны, в которых возможно выдвигать подставку для ног и наклонять спинку. В зале есть кресла как для одного посетителя, так и для компании. Минимальная плата за место составляет 500 рублей. Пока что обновленный кинозал работает в тестовом режиме.