За четыре миллиона. В Омске открыли кинозал повышенного комфорта с мягкими креслами

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
С сегодняшнего дня в одном из омских кинотеатров появился зал повышенной комфортности. Речь идет о «Славе», расположенной в торговом центре «Миллениум» по улице Фрунзе.
В зале № 1 для гостей поставили кожаные коричневые диваны. Зрители могут наклонить спинку и выдвинуть подставку для ног. В кресла встроена автоматическая система, функциями можно управлять с помощью кнопок.
Есть как одноместные, так и совместные диваны. В первом ряду место будет стоить 500 рублей, а на остальных — 750 рублей с человека. Пока что обновленный зал работает в тестовом режиме до воскресенья.
«Дизайн разрабатывал декоратор, привлеченный из Санкт-Петербурга по рекомендациям. Мы на 90% выдержали ту картинку, которая была заложена. Понятно, что будут какие-то еще доделки и мы будем прислушиваться к мнению омичей. В течение недели будем все дорабатывать», — цитирует директора кинотеатра Дмитрия Савельева NGS55.RU.
В зале размещены черно-белые картины, на которых изображены известные актеры Аль Пачино и Одри Хепберн. На оборудование зала повышенной комфортности было потрачено примерно 4 млн рублей.
К слову, в кинотеатрах «Вавилон», «Континент», «Галактика» и «Атриум-кино» также есть залы с мягкими креслами, в которых предусмотрен горизонтальный режим.