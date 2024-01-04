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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

иллюстрация

За четыре миллиона. В Омске открыли кинозал повышенного комфорта с мягкими креслами

4 января 2024, 12:15
Фото: Город55
иллюстрация

В кинотеатре Омска открыли «мягкий» зал повышенного комфорта за четыре миллиона

Минимальная плата за посещение особенного зала составляет 500 рублей.

С сегодняшнего дня в одном из омских кинотеатров появился зал повышенной комфортности. Речь идет о «Славе», расположенной в торговом центре «Миллениум» по улице Фрунзе.

В зале № 1 для гостей поставили кожаные коричневые диваны. Зрители могут наклонить спинку и выдвинуть подставку для ног. В кресла встроена автоматическая система, функциями можно управлять с помощью кнопок.

Есть как одноместные, так и совместные диваны. В первом ряду место будет стоить 500 рублей, а на остальных — 750 рублей с человека. Пока что обновленный зал работает в тестовом режиме до воскресенья.

«Дизайн разрабатывал декоратор, привлеченный из Санкт-Петербурга по рекомендациям. Мы на 90% выдержали ту картинку, которая была заложена. Понятно, что будут какие-то еще доделки и мы будем прислушиваться к мнению омичей. В течение недели будем все дорабатывать», — цитирует директора кинотеатра Дмитрия Савельева NGS55.RU.

В зале размещены черно-белые картины, на которых изображены известные актеры Аль Пачино и Одри Хепберн. На оборудование зала повышенной комфортности было потрачено примерно 4 млн рублей.

К слову, в кинотеатрах «Вавилон», «Континент», «Галактика» и «Атриум-кино» также есть залы с мягкими креслами, в которых предусмотрен горизонтальный режим.

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#Культура#Кино#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Кинотеатр#Досуг#Кинотеатр Слава#Алина Ясинская
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