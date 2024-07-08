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АЗС «Топлайн» превращает каждую покупку в шанс на миллион
8 июля, 07:30
Открытие сезона. В Омске пройдет массовая велогонка Tour de Siberia
24 апреля, 05:43
Организаторы поделились новыми подробностями социальной акции «Выбирай Россию»
О деталях проведения акции рассказали представитель организатора, член Общественной палаты Омской области Артем Коншу и ведущая 12 канала Юлия Ковыршина.
11 марта, 11:14
Миллион в лотерее, отключение газа и кинозал повышенного комфорта. Омск в четверг
4 января, 14:00
2023
Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом
5 октября 2023, 10:27
2022
Популярная в Омске доставка еды предложила обменять загранпаспорта на тонну роллов
Сеть доставки суши и роллов устраивает розыгрыш. Те, кто принесет и отдаст загранпаспорт, смогут выиграть тонну роллов и путешествие по России.
10 декабря 2022, 03:33

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