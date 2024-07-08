Популярная в Омске доставка еды предложила обменять загранпаспорта на тонну роллов

Сеть доставки суши и роллов устраивает розыгрыш. Те, кто принесет и отдаст загранпаспорт, смогут выиграть тонну роллов и путешествие по России.