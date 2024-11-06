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2024
Предчувствовала победу: домохозяйка из Омска рассказала, как выиграла 5 млн в лотерею
6 ноября, 09:24
Омич выиграл в лотерею 1 миллион рублей, но не пришел за призом
Обладателя крупной суммы ждут в лотерейном центре «Столото».
24 октября, 13:42
От 100 рублей до 5 миллионов. Омичка рассказала, как выиграла в лотерею крупную сумму
Женщина побаловала себя билетом на Новый год, но он принес ей только 100 рублей. Однако потом один из билетов оказался с крупным выигрышем.
29 августа, 02:31
Сказочная удача. Четыре омича выиграли в новогодней лотерее по миллиону рублей
Обладателями крупной суммы стали жители города Омска, Дружино и села Троицкое.
24 января, 09:13
Миллион в лотерее, отключение газа и кинозал повышенного комфорта. Омск в четверг
4 января, 14:00
Подарок судьбы. Житель Омской области выиграл миллион в новогодней лотерее
4 января, 05:33
2023
Сказочная удача. Житель Омской области выиграл в лотерею 13 миллионов рублей
Случилось это вчера, 10 декабря, во время розыгрыша гослотереи «Спортлото „5 из 36“.
11 декабря 2023, 13:44
Уроженец Омской области выиграл в лотерею почти 4 млн рублей
На выигранные деньги мужчина планирует частично закрыть ипотеку.
31 мая 2023, 09:02
2022
Потратил 40 рублей, а выиграл миллион. Омич стал победителем в лотерее
Везучий омич выиграл суперприз.
3 ноября 2022, 12:18
Омич выиграл в лотерею 22 миллиона, хотя не отгадал ни одного числа
Омич участвовал в лотерее «Все или ничего».
13 сентября 2022, 03:27

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