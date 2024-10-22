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Диверсия

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«Диверсия» на железной дороге: в Омске задержали подозреваемого в поджоге
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования. По информации следствия, у него были связи с террористами.
22 октября, 05:59
Помогал Украине. Омича-террориста отправили в колонию за диверсию и госизмену
12 февраля, 11:51
2023
Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня
30 декабря 2023, 13:29
Диверсию на железнодорожных путях в Омске устроил 14-летний школьник
14 декабря 2023, 08:12
В Омске неизвестные сожгли батарейный шкаф на железнодорожных путях
12 декабря 2023, 16:02
Срочно. Молодой омич стал агентом спецслужб Украины и попытался устроить диверсию
29 августа 2023, 07:41
Грозит до 20 лет колонии. Омич поджег оборудование на железной дороге
Подозреваемого на время следствия заключили под стражу.
26 июня 2023, 05:19

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