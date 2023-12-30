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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Иллюстрация

Подарок на Новый год. Ночью 1 января омичи смогут увидеть МКС на фоне Луны

30 декабря 2023, 06:09
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В новогоднюю ночь омичи смогут увидеть МКС на фоне Луны

Пролет космического аппарата ожидается в 04:52, он продлится всего около секунды

Ночью 1 января Международная космическая станция пролетит транзитом на фоне Луны. Аппарат можно будет увидеть с территории Омской области в 04:52 по местному времени. Как сообщили в паблике «Астрономические наблюдения в Омске», такой пролет МКС — явление редкое.

«Продолжительность пролета МКС по диску Луны всего около секунды, поэтому для съемки нужна камера с хорошим временным разрешением, полученное видео можно будет замедлить и насладиться зрелищем! Центральный транзит будет виден в центре города — редкое везение для любителей астрономии!» — рассказали в группе.

Напомним, что в начале ноября омичи запечатлели полярное сияние. Магнитосфера Земли подверглась сильному удару протуберанца. Сияние можно было увидеть практически на всей территории региона, в том числе, и в Омске, что редкость.

Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
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#Луна#МКС#Омичи#Астрономия#Евгений Игишев#Окружающая среда
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