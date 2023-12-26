Шла там, где нельзя. В Омске под колесами иномарки скончалась 86-летняя пенсионерка

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Сегодня утром, 26 декабря, в городке Нефтяников произошла авария со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 08:45.
По данным пресс-службы ведомства, женщина 1987 года рождения двигалась по улице Заозерной на Toyota Vitz. В районе здания № 24 водитель сбил пешехода. Как выяснилось, тот переходил дорогу в неположенном месте.
Им оказалась женщина 1937 года рождения. Известно, что она скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Полицейские запустили проверку по факту случившегося. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее, их как раз и предстоит выяснить специальной группе.