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В Омске под колесами иномарки скончалась 86-летняя пенсионерка

Шла там, где нельзя. В Омске под колесами иномарки скончалась 86-летняя пенсионерка

26 декабря 2023, 09:59
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омске под колесами иномарки скончалась 86-летняя пенсионерка

Пожилая женщина не дождалась помощи фельдшеров скорой помощи и умерла на месте происшествия.

Сегодня утром, 26 декабря, в городке Нефтяников произошла авария со смертельным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 08:45.

По данным пресс-службы ведомства, женщина 1987 года рождения двигалась по улице Заозерной на Toyota Vitz. В районе здания № 24 водитель сбил пешехода. Как выяснилось, тот переходил дорогу в неположенном месте.

Им оказалась женщина 1937 года рождения. Известно, что она скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Полицейские запустили проверку по факту случившегося. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее, их как раз и предстоит выяснить специальной группе.

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