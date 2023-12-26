Аварийное утро. Пятерым омичам, попавшим в ДТП, потребовалась помощь медиков

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В региональном минздраве рассказали, что за утро бригады скорой помощи несколько раз выезжали на место ДТП. В результате шести произошедших аварий помощь медиков понадобилась пятерым омичам. Скорые на месте происшествия оказывались в течение 15 минут.
Два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись на Красном пути: единственного пострадавшего отвезли в больницу. Еще два омича попали в медучреждение после столкновения машин на Космическом проспекте, один пострадавший отказался от поездки в больницу.
Самая массовая авария случилась в районе пересечения Исилькульского тракта с улицей Кондратюка. На место ДТП приехала скорая, но помощь медиков никому не потребовалась. 50-летний омич попал под колеса машины на Заозерной: помощь врачи скорой оказали ему на месте.
Также утром на дорогах дважды опрокинулись автомобили — у въезда в поселок Омский и на Новосибирском тракте (пострадавшей помогли на месте).
Напомним, что после прошедшего дождя омичи встали в девятибалльные пробки: затрудненным движение было как на центральных, так и на объездных магистралях. Сейчас дорожная ситуация немного улучшилась: пробки составляют пять баллов.