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Авария с погибшим

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2024
Умерла на сидении. В Омске будут судить парня за гибель девушки в ДТП с бензовозом
Молодой человек полностью признал вину и ждет судебного заседания.
21 марта, 05:38
Был на «трассе смерти». Омич погиб при столкновении с оборвавшимся прицепом КамАЗа
Из-за аварии сотрудники ГИБДД частично ограничили движение на дороге.
12 января, 08:22
Есть уголовное дело. В Омской области увеличилось число пострадавших в ДТП вахтовиков
Следователи уже возбудили по факту случившегося уголовное дело.
11 января, 07:50
2023
Шла там, где нельзя. В Омске под колесами иномарки скончалась 86-летняя пенсионерка
Пожилая женщина не дождалась помощи фельдшеров скорой помощи и умерла на месте происшествия.
26 декабря 2023, 09:59
Проехались дважды. В Омске пьяный водитель на BMW задавил ночью мужчину-пешехода
На сбитого наехала еще одна иномарка.
2 октября 2023, 10:17
Вину не признал. Омский суд накажет пьяного водителя иномарки за смертельное ДТП
Уголовное дело после произошедшего поступило в Центральный районный суд города Омска.
26 сентября 2023, 09:32
2022
Уехал от ответственности. В Омской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Нарушителя разыскивает полиция.
19 июля 2022, 06:03
Водитель катера в Омске незаконно возил пассажиров на тюбинге по Иртышу
Очевидцы рассказали подробности о работе гидроцикла, который совершил смертельный рейс.
11 июля 2022, 08:33

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