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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

В Омской области лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть погибшие

Смертельное ДТП. В Омской области в аварии погибли два человека

21 декабря 2023, 05:29
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть погибшие

Еще двоих человек отвезли в больницу. Авария произошла на трассе Марьяновка–Шербакуль.

Сегодня утром, 21 декабря, на трассе Марьяновка–Шербакуль произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Омской области.

По предварительным данным, водитель за рулем «ВАЗ-21099» вылетел на встречку и врезался в Toyota Nadia. От удара у обоих автомобилей сильно смяло передние части кузова. У отечественной легковушки полностью вылетело лобовое стекло.

Водитель и пассажир «ВАЗа» скончались на месте. Водителя иномарки, 39-летнюю женщину, и несовершеннолетнего пассажира с травмами отвезли в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Ранее Город55 сообщал, что в Омском районе легковой автомобиль вылетел на встречку и врезался в грузовик. Водителя в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Водитель в тяжелом состоянии. Под Омском легковушка столкнулась с грузовиком
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#Происшествия#ДТП#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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