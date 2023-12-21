Смертельное ДТП. В Омской области в аварии погибли два человека

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Сегодня утром, 21 декабря, на трассе Марьяновка–Шербакуль произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
По предварительным данным, водитель за рулем «ВАЗ-21099» вылетел на встречку и врезался в Toyota Nadia. От удара у обоих автомобилей сильно смяло передние части кузова. У отечественной легковушки полностью вылетело лобовое стекло.
Водитель и пассажир «ВАЗа» скончались на месте. Водителя иномарки, 39-летнюю женщину, и несовершеннолетнего пассажира с травмами отвезли в больницу.
Ранее Город55 сообщал, что в Омском районе легковой автомобиль вылетел на встречку и врезался в грузовик. Водителя в тяжелом состоянии отвезли в больницу.