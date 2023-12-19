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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Потепление после 30-градусных морозов сохранится до конца декабря

Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года

19 декабря 2023, 06:43
Фото: 1MI
Потепление после 30-градусных морозов сохранится до конца декабря

Омичам пообещали плюсовую температуру перед Новым годом

По данным портала Вентускай, вплоть до конца декабря в Омской области ожидаются плюсовые или незначительно минусовые температуры.

Так, уже завтра, 20 декабря, в регионе потеплеет до -7 градусов днем. Максимальное похолодание ожидается ночью, температура опустится до -12 градусов. В северных районах температура может опуститься до -17. Осадки ожидаются по югу региона, а в северных районах днем ожидается небольшой туман.

В четверг, 21 декабря, температура продолжит расти. Днем ожидается потепление до -3, ночью температура может упасть до -10. Небольшой, местами умеренный снег пройдет по всей Омской области. Ветер южный, 5-7 м/с.

В пятницу, 22 декабря, ожидается по-настоящему весенняя погода: температура поднимется до нуля, а где-то даже потеплеет до +2. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет все таким же слабым.

Аналогичная погода ожидается в выходные дни, когда температура опустится до плюсовой. Но в некоторых районах может похолодать до -5 и ниже. Новая неделя также начнется с оттепели.

Фото: www.ventusky.com
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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Потепление#Новости#Температура#Ольга Акамова#Декабрь
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