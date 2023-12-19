Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Так, уже завтра, 20 декабря, в регионе потеплеет до -7 градусов днем. Максимальное похолодание ожидается ночью, температура опустится до -12 градусов. В северных районах температура может опуститься до -17. Осадки ожидаются по югу региона, а в северных районах днем ожидается небольшой туман.
В четверг, 21 декабря, температура продолжит расти. Днем ожидается потепление до -3, ночью температура может упасть до -10. Небольшой, местами умеренный снег пройдет по всей Омской области. Ветер южный, 5-7 м/с.
В пятницу, 22 декабря, ожидается по-настоящему весенняя погода: температура поднимется до нуля, а где-то даже потеплеет до +2. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет все таким же слабым.
Аналогичная погода ожидается в выходные дни, когда температура опустится до плюсовой. Но в некоторых районах может похолодать до -5 и ниже. Новая неделя также начнется с оттепели.