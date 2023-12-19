Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Омская область попала на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году, и таким образом регион поместился в категорию «наименее пьющие». Список составил проект «Трезвая Россия». Всего в рейтинге представлено 85 регионов, кроме ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает издание «Финансы наизнанку».
В пятерку наименее пьющих регионов попали Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария. Замыкают список республика Алтай, Сахалинская и Курганская области, Чукотка и Бурятия.
Рейтинг трезвости составляют каждый год. Проект «Трезвая Россия» посвящен изучению последствия употребления алкоголя в каждом регионе страны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске рядом с городскими новогодними елками запретят продавать алкоголь.