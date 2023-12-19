Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году

Омская область попала на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году, и таким образом регион поместился в категорию «наименее пьющие». Список составил проект «Трезвая Россия». Всего в рейтинге представлено 85 регионов, кроме ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает издание «Финансы наизнанку».