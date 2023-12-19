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Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году

19 декабря 2023, 07:08
Фото: 1MI
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Омская область заняла 26-е место в рейтинге трезвости по итогам года

В пятерку наименее пьющих регионов попали Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария.

Омская область попала на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году, и таким образом регион поместился в категорию «наименее пьющие». Список составил проект «Трезвая Россия». Всего в рейтинге представлено 85 регионов, кроме ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает издание «Финансы наизнанку».

В пятерку наименее пьющих регионов попали Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария. Замыкают список республика Алтай, Сахалинская и Курганская области, Чукотка и Бурятия.

Рейтинг трезвости составляют каждый год. Проект «Трезвая Россия» посвящен изучению последствия употребления алкоголя в каждом регионе страны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске рядом с городскими новогодними елками запретят продавать алкоголь.

Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
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#Общество#Омск#Алкоголь#Пьяный#Вино#Водка#Евгений Игишев#Ингушетия#Рейтинг трезвости
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